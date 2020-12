Bernardeschi al Milan, calciomercato: affare dalla Juve, pronti 25 mln

Federico Bernardeschi sembra essere fuori dai progetti della Juventus: secondo quanto riportato da “La Stampa”, Mino Raiola avrebbe cominciato a proporlo al Milan per la prossima stagione

Bernardeschi Juventus Milan/ L’avventura di Federico Bernardeschi alla Juventus sembra essere ormai giunta al capolinea. L’esterno italiano, sebbene sia stato impiegato con costanza da Andrea Pirlo, è considerata dalla dirigenza bianconera una pedina di scambio, utile per raggiungere gli obiettivi che Paratici si è prefissato. Del resto, anche in estate l’uomo mercato della Vecchia Signora ha cercato di piazzare l’ex ala della Fiorentina un pò ovunque: prima al Napoli, nell’ipotesi di uno scambio con Milik, poi al Barcellona come contropartita per Dembele.

Affari sfumati per l’ostracismo degli altri club e per la volontà del calciatore di giocarsi le proprie carte sotto l’ombra della Mole. L’ambiente juventino, sebbene si prodighi a spronare continuamente l’azzurro, sembra ormai essersi rassegnato all’idea di avere a che fare con un calciatore “incompiuto”, non altezza di calpestare determinati palcoscenici internazionali. Con l’Europeo ormai alle porte, non è escluso che Bernardeschi recepisca questi segnali mandati dalla società, e decida di volgere il proprio sguardo altrove: in questo senso, un’ importante indiscrezione trapela dall’edizione odierna della Stampa: secondo il quotidiano torinese, Raiola avrebbe proposto il suo assistito al Milan.