Le ultime indiscrezioni vedono i bianconeri vicinissimi alla definizione dell’affare Reynolds, per un investimento di poco inferiore ai 10 milioni di dollari. A riferirlo è Taylor Twellman

Calciomercato Juventus Reynolds/ Importanti novità sul fronte Reynolds-Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni riferite dal giornalista americano Taylor Twellman, i bianconeri sarebbero a un passo dal definire l’affare con il Dallas, sulla base di 10 milioni di dollari, circa 8 milioni di euro. L’accelerata decisiva sarebbe arrivata nelle ultime ore del tardo pomeriggio, con Paratici che avrebbe battuto quasi definitivamente la concorrenza della Roma, da tempo sulle tracce dell’americano.

Il “quasi” è d’obbligo, dal momento che la Juve non può ancora tesserare il calciatore: gli slot da extracomunitari sono già esauriti, dopo che la Vecchia Signora ha messo a segno i colpi Arthur e McKennie. Ragion per cui, sarebbe necessario l’appoggio di un altro club: in queste ore ha preso forza l’ipotesi Cagliari che, dopo un iniziale ostracismo, sembra essersi convinta della bontà dell’affare. Ai sardi sarebbe parcheggiato Reynolds per sei mesi, al termine dei quali lo statunitense farebbe il suo approdo sotto l’ombra della Mole.