Calciomercato Juventus, il rinnovo slitta a febbraio

Non solo acquisti in ballo nel calciomercato della Juventus a gennaio, ma anche il raggiungimento degli accordi per i rinnovi contrattuali.

In particolare ce n’è uno che tiene banco ormai da tempo ed è quello di Paulo Dybala. Il numero dieci bianconero non sta vivendo certo il suo momento migliore da quando è a Torino. E’ stato frenato più volte dagli infortuni e non ha inciso per come avrebbe voluto. La dirigenza bianconera però crede ancora fortemente in lui.

