Calciomercato Juventus, sfuma un obiettivo a centrocampo

Il calciomercato della Juventus continua ad arricchirsi di nomi a pochi giorni dall’apertura ufficiale delle trattative.

Uno dei nomi che più volte è stato accostato ai bianconeri è quello di Isco. Il centrocampista del Real Madrid quest’anno già giocando davvero poco e si era ipotizzato per lui un futuro lontano dalla capitale spagnola, dove poter scendere in campo con continuità per mettere in mostra tutto il suo potenziale. Tuttavia non sembrano arrivare buone notizie dalla penisola iberica, è probabile che possa sfumare come obiettivo dei bianconeri. Ecco perché.

