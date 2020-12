Capello fotografa Dybala: «E’ come mio Savicevic»

Fabio Capello ha parlato del particolare momento che attraversa Paulo Dybala. «Sul mercato lo scambierei soltanto con Kane».

Fabio Capello, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Paulo Dybala e del suo particolare momento. «Il più simile a lui era Savicevic. Anche lui preferiva partire da destra, aveva grande visione e un dribbling speciale, con quella grande forza nella parte bassa del corpo per resistere ai contrasti. Paulo è più bravo a finalizzare, mentre Dejan era più assistman: aveva un passaggio velocissimo. Ecco, forse la Joya è un po’ più individualista…». L’ex tecnico della Juventus aggiunge: «Con chi lo scambierei? Se devo rispondere, guardo in Inghilterra: Harry Kane».

Capello e il momento di Dybala

Fabio Capello torna all’attualità subito dopo. «Dybala può ritrovarsi con la forma fisica. Paulo deve essere al 100% perché, se stai bene di fisico, la testa ti porta ad affrontare gli avversari, i compagni, l’allenatore, anche la società. Se sta bene, in campo può fare tutto». Anche giocare con Ronaldo e Morata? «Certo, io giocavo con Totti, Montella e Batistuta. Ronaldo non fa quasi nulla in fase difensiva e anche Dybala in questo aiuta poco eppure, se staranno bene, la squadra li supporterà. E poi, molto dipende dalla partita, dall’avversario».