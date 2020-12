Juventus, Dybala e il prolungamento: c’è la data per il rinnovo

Calciomercato Juventus, l’argentino non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2022. Se ne riparlerà tra gennaio e febbraio.

Dybala Juventus rinnovo/ In casa Juventus, a catalizzare maggiormente l’attenzione mediatica ci sta pensando la questione relativa a Paulo Dybala. L’attaccante argentino, infatti, a dispetto delle dichiarazioni di fedeltà rai colori bianconeri rilanciati in più di una circostanza, non ha ancora raggiunto un accordo con la dirigenza di corso Galileo Ferraris. Le parti sono al momento irremovibili sulle proprie posizioni: l’argentino continua a pretendere una quadriennale a circa 15 milioni di euro stagionali, a fronte dell’offerta di Paratici di 11 milioni.

Leggi anche–>Diego Costa alla Juventus, calciomercato: le cifre dell’affare, c’è il blitz

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, i colloqui tra la Juve e l’attaccante sono stati procrastinati almeno fino a febbraio: in questo frangente, infatti, sono ben altre le priorità degli uomini mercato della Vecchia Signora, alla ricerca di colpi con i quali poter migliorare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo, che sta riscontrando più di una difficoltà a trovare continuità in campionato.