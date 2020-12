De Paul alla Juventus? Calciomercato: chiarisce Marino

Calciomercato Juventus, De Paul potrebbe rappresentare l’occasione di mercato. Molte squadre interessate, Marino ha chiarito la situazione

Calciomercato Juventus, De Paul dell’Udinese è un calciatore che sembra interessare parecchie squadre fra cui la Juventus. Obiettivo che rinforzerebbe la mediana dei bianconeri e che sembra piacere molto anche al mister Pirlo. Ma quanto costa? Il Dg dell’Udinese Pierpaolo Marino ha fatto chiarezza sulla questione, parlando proprio dell’interesse di diverse squadre fra cui la Juventus. Ecco cosa ha detto: “De Paul a gennaio non va da nessuna parte. Resta senza dubbio con noi. Poi quest’estate vedremo: ci sarà la Coppa America, se ne discuterà dopo. C’è un feeling perfetto con la società. Il ragazzo ha trovato una maturità di pensiero e un equilibrio tecnico ottimale, è diventato un leader e qui si trova benissimo. Vi dico la verità: richieste vere, intendo dire circostanziate, non ne abbiamo ricevute”.

Sulla possibile partenza a gennaio di Rodrigo De Paul centrocampista e stella dell’Udinese, ha voluto parlare il Dg Pieparolo Marino che, non solo a chiuso ad una cessione nel mercato di riparazione di gennaio, ma ha anche aggiunto: “Finora quelli interessati non si sono neanche avvicinati alla quotazione dell’offerta, anzi sono scappati davanti al prezzo (ride, ndr)”.

Marino ha fatto capire che le richieste onerose per un giocatore reputato già una stella della squadra bianconera non hanno convinto le società avversarie ad avanzare un’offerta.

Marino ha poi concluso: “Scherzi a parte, non voglio dire una cifra perché non sarebbe affatto logico visto che De Paul non è in vendita”. Una chiusura netta su un profilo che veniva seguito con attenzione anche dal direttore sportivo Paratici e come eventuale prossimo acquisto della Juventus. Ora, qualora ci fosse ancora reale interesse, bisognerà senza dubbio parlarne per la prossima sessione di mercato estiva visto che il centrocampista argentino, stando alle parole di Marino, non partirà in inverno.