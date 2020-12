De Paul, l’Udinese gioca a carte scoperte con la Juventus

La Juventus vuole portare De Paul a Torino, ma l’Udinese chiede una cifra fuori dal mondo per questa sessione di calciomercato.

La Juventus insegue, al pari dell’Inter e del Leeds, il calciatore argentino dell’Udinese. Rodrigo De Paul è infatti un sogno di mercato per molti club, ma si sa da tempo che la bottega dei Pozzo è molto cara. I bianconeri friulani hanno resistito in estate a tentazioni molto forti, lasciando a Gotti uno dei calciatori migliori del torneo italiano. La mezzala può giostrare anche da seconda punta o da trequartista ed è freddo in zona gol. Con la riapertura delle liste il suo nome torna di attualità, specialmente in vista del match di domenica sera.

