Inzaghi: «Inter favorita per lo scudetto. Pirlo e la Juventus? Vi dico che..»

Pippo Inzaghi, tecnico del Benevento rivelazione del campionato, fa le carte alla Serie A parlando anche della sua vecchia squadra e di Andrea Pirlo.

«Avendo una sola competizione, l’Inter può essere la favorita». Pensieri e parole di un campione di ieri e di un allenatore che si sta imponendo in Serie A. Pippo Inzaghi non è tipo da girare intorno all’argomento e va dritto al cuore del discorso. «Credo che debba vincere lo Scudetto ma non sarà facile. La Juventus sarà sempre presente, ci sono Napoli e Roma che sono forti, sarà una bella lotta. E il Milan fa bene a crederci perché se vinci anche quando ti mancano giocatori importanti, vuol dire che c’è sostanza».

LEGGI ANCHE >>> De Paul, l’Udinese gioca a carte scoperte con la Juventus