Khedira ha scelto la destinazione. Ha già lasciato la Juventus

Sami Khedira non era presente alla ripresa degli allenamenti della Juventus. Ha avuto un permesso per volare in Inghilerra e trovarsi una squadra.

E’ arrivata ai titoli di coda l’avventura di Sami Khedira con la maglia della Juventus. Il calciatore tedesco ha totalizzato, 34 anni il prossimo aprile, ha totalizzato 99 presenze con la maglia della Vecchia Signora in campionato segnando 21 gol. E’ stato uno centrocampisti più prolifici degli ultimi anni prima che gli infortuni lo portassero ai margini del campo. Memorabile una sua tripletta ad Udine che lasciò di stucco gli avversari. Per lui anche 5 scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Oltre naturalmente a quella maledetta finale di Cardiff contro il Real Madrid che gli negò la possiblità di alzare ancora la Coppa dei Campioni.

Khedira opta per la Premier League

La Juventus a gennaio dovrebbe acquistare soltanto una quarta punta, questa la scelta fatta. Più interessante il tema cessioni. Sami Khedira ad esempio è in missione per conto di se stesso: a riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport. Il tedesco in questi giorni ha chiesto alla Juventus di andare in Inghilterra per parlare di alcune possibilità di mercato i bianconeri lo hanno lasciato partire. Sami, ai margini del progetto di Pirlo da inizio stagione, ha deciso da tempo: vuole provare un’esperienza in Premier League. Inghilterra quindi, non Germania e non Stoccarda, la sua città, dove preferirebbe non tornare. L’Everton in pole.