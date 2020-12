Zaniolo alla Juventus, calciomercato: accordo raggiunto, c’è l’intesa

Calciomercato Juventus, importanti novità per quanto concerne Niccolò Zaniolo, uno dei talenti più fulgidi a disposizione di mister Fonseca

Calciomercato Juventus Zaniolo/ Sebbene sia stato falcidiato dagli infortuni che ne hanno compromesso in maniera irreversibile queste ultime due stagioni, la Roma ripone una fiducia smodata nelle qualità tecnico-tattiche di Niccolò Zaniolo, al punto da volerne fare una vera e propria bandiera, sia dentro che fuori dal rettangolo verde. Il mantra di Friedkin è stato chiaro, sin dagli istanti immediatamente successivi al suo insediamento: “Zaniolo non si tocca“. Detto, fatto.

Leggi anche–>Depay alla Juventus, calciomercato: pronto un super scambio e conguaglio

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, per il talento italiano sarebbe pronto il prolungamento e l’adeguamento del contratto: il “matrimonio” tra Zaniolo e la Roma dovrebbe essere esteso fino al 2025. L’esterno dovrebbe percepire quasi 4 milioni di euro, comprensivi di bonus: un segnale importante, che il club giallorosso lancia non soltanto al calciatore, ma anche alla Juventus, che da tempo aveva messo gli occhi sull’ex promessa dell’Inter giovanile.

Calciomercato Juventus, Zaniolo sfuma definitivamente: pronto il rinnovo con la Roma

ROMA ZANIOLO/ La dirigenza di corso Galileo Ferraris, sebbene non sia andato oltre a qualche timido sondaggio, aveva esternato da almeno due anni un gradimento di un certo tenore nei confronti di un calciatore che appariva a tutti gli effetti in rampa di lancio. Il clamoroso infortunio riportato all’Olimpico proprio un anno fa in occasione della gara contro la Vecchia Signora, ha in maniera temporanea bloccato il processo di maturazione di Zaniolo, che in Nazionale ha dovuto far fronte a un nuovo infortunio ai legamenti.

Leggi anche–>Rovella è della Juventus: accordo raggiunto con il Genoa. Le cifre dell’affare

Il classe ’99 però può guarire con calma dall’infortunio: la Roma ha preparato per lui un ricco rinnovo, con il quale porrà le basi per un rapporto che le parti in causa sperano di non dover mai interrompere.