Calciomercato Juventus, l’ex può tornare in serie A

Il calciomercato è ormai aperto e anche per la Juventus ci sono delle importanti trattative in ballo in queste settimane.

Ma saranno tutte le squadre di serie A a puntare a rafforzarsi per la seconda parte di stagione e dunque le voci sui trasferimenti si accavallano in queste ore. Ci sono diversi ex bianconeri che sono alla ricerca di una sistemazione. Mario Mandzukic, ad esempio, profilo molto interessante per quanto riguarda l’attacco. In tante lo cercano e non solo in Italia. Un altro ex come Asamoah, invece, presto potrebbe essere un nuovo avversario per i bianconeri.

