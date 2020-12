Calciomercato Juventus, bianconeri su Depay. Per arrivare all’attaccante olandese c’è l’ipotesi scambio con Bernardeschi

Calciomercato Juventus, Memphis Depay potrebbe diventare lui l’alternativa di lusso ad Alvaro Morata. L’attaccante olandese è diventato un obiettivo concreto per il mercato di gennaio. Un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, la stella del Lione è corteggiato da anni dai club più blasonati a livello europeo, specialmente dal Barcellona che lo cerca con insistenza da parecchio tempo. Il destino di Depay, però, potrebbe già essere significativo nel mercato di gennaio. Pronto a lasciare la Francia, il centroavanti dinamico del Lione potrebbe vestire la maglia della Juventus. C’è in ballo una super operazione.

Sembra infatti, stando alle ultime indiscrezioni, nata una stravagante ipotesi per arrivare più facilmente all’attaccante olandese. Un super scambio di cartellini: Bernardeschi per Depay.

I rapporti tra Juventus e Lione sarebbero molto buoni, come confermato anche dall’affare dello scorso settembre che ha portato De Sciglio in prestito a vestire la maglia dei francesi. Un affare che potrebbe, dunque, essere più facilitato rispetto ad altre realtà, come abbiamo ricordato, Depay è cercato da diversi club ma i bianconeri sarebbero in vantaggio su tutti. Il centroavanti olandese andrà in scadenza a giugno 2021, il Lione non vorrebbe perderlo a zero, dunque, sta sentendo le offerte dei grandi club che vorrebbero garantirsi le sue prestazioni sportive già nel mercato di riparazione di gennaio. Depay non vuole prolungare con i francesi, quindi, diventa una vera e propria occasione per la dirigenza bianconera.

A questo punto l’ultima grande opportunità studiata in dettaglio da Paratici & co potrebbe includere il cartellino di Federico Bernardeschi per favorire l’assalto a Depay. Un operazione che potrebbe fare felice entrambe le realtà calcistiche visto che il Lione stava già sondando l’eventuale partenza di Bernardeschi da Torino. Un profilo che piace come piace Depay a Pirlo che vedrebbe nell’olandese il partner ideale di Cristiano Ronaldo. Ci sarà ancora tempo per definire l’operazione e avanzare l’offerta.