Pavoletti alla Juventus, calciomercato: c’è il sì di Pirlo, via all’affondo

L’attaccante del Cagliari sarebbe un profilo gradito ad Andrea Pirlo, che ha richiesto un vice Morata capace di attaccare l’area di rigore e di far salire la squadra

Calciomercato Juventus Pavoletti/ Ore frenetiche in casa Juventus sul fronte mercato. Il club bianconero, infatti, è alla ricerca di un attaccante che possa far rifiatare Alvaro Morata, impiegato sia in campionato che in Champions League in questa prima parte di stagione. Alla luce delle difficoltà manifestate da Paulo Dybala, fermato sia da problemi fisici che da ben note vicissitudini contrattuali, l’acquisto di un numero 9 di sicuro affidamento sta scaldando queste calde ore invernali.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, cessione Khedira: c’è una novità

Il toto nomi è partito ormai da tempo. Tanti i profili vagliati da Fabio Paratici nelle ultime ore: da Diego Costa, che ha recentemente rescisso il contratto con l’Atletico Madrid ma che continua a chiudere ancora 8,5 milioni all’anno per firmare, a Origi del Liverpool, passando per l’intramontabile Arkadiusz Milik messo ai margini da Gennaro Gattuso e arrivando a Leonardo Pavoletti, per il quale l’amministratore delegato bianconero avrebbe avuto dei contatti informali con l’entourage del calciatore.