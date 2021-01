Calciomercato Juventus, non si perde di vista l’obiettivo

Il calciomercato della Juventus è ormai aperto e quello di gennaio sarà sicuramente un mese ricco di trattative per i bianconeri.

L’obiettivo della società è quello di rendere la squadra di Pirlo sempre più competitiva sia in serie A che in Europa. Per questo motivo bisogna tenere gli occhi bene aperti sulle possibili opportunità che ci saranno nel corso delle prossime settimane. E c’è un nome caldo che continua a intrigare la dirigenza bianconera, anche se l’affare pare essere in salita.

