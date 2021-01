Cristiano Ronaldo, pesano più i gol o la sua ingombrante figura?

Cristiano Ronaldo è la Juventus. Su questo c’è poco da discutere perché il portoghese si è reso fondamentale come nei precedenti club.

Il mondo Juve si interroga sulla figura di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è un calciatore straordinario, che a 37 anni ha segnato 33 gol nel 2020. Insomma, il suo fisico è quello di un ventenne e il rendimento è quello del migliore calciatore del secolo. Il premio di Dubai, probabilmente, non è solo marketing. E’ la consapevolezza che un uomo bionico come lui non potrà nascere di certo a stretto giro di posta. Allora meglio portarsi avanti con i trofei, avrà pensato qualcuno. Però i bianconeri qualche domanda se la pongono

La valenza di Cristiano Ronaldo