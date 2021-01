La Juventus non è intenzionata a restare a guardare nel mese di gennaio. Prenderà l’attaccante low cost, ma sferrerà l’attacco ad un altro nome.

La Juventus sta operando a fari spenti per poter lavorare con maggiore tranquillità. Ha preso Rovello, effettuerà qualche cessione in uscita di giovani come Frabotta e Portanova, poi ragionerà sui veri colpi. Il primo, chiaramente è un centravanti che possa entrare e occupare militarmente l’area avversaria quando c’è necessità. Llorente, Pavoletti o il sogno Giraud sono gli attaccanti di scorta che cerca la Vecchia Signora. Ma è a centrocampo che si prospetta un grande colpo.

Aouar o De Paul per la Juventus

I bianconeri, freschi del rinnovo con Jeep quale main sponsor, vogliono cedere Bernardeschi e finanziare un colpaccio in entrata. L’idea è di convincerlo ad accettare il Lione, così da mettere finalmente le mani su Aouar, il gioiellino dei francesi. In alternativa c’è Rodrigo De Paul dell’Udinese. Sono profili differenti, ma che non possono prescindere dall’importanza della cessione dell’ex viola. Paratici e la Juventus sanno che il vero colpaccio sarebbe riuscire a vendere in questo particolare momento di recessione. Dal canto suo l’esterno si è affidato a Raiola, che ha appena fatto firmare Pellegrini fino al 2025. Insomma, do ut des…