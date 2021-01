Calciomercato Juventus, il Marsiglia sorpassa tutti

Il calciomercato della Juventus continua ad essere incentrato sulla ricerca di un attaccante per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo.

Sono davvero tanti che sono circolati negli ultimi tempi come idea per il ruolo di quarta punta. Probabilmente sarà un centravanti con caratteristiche diverse da quelle degli attaccanti che attualmente si trovano in rosa. Non solo Depay, ma ultimamente stanno prendendo quota anche i nomi di Pavoletti e Pellè come possibili rinforzi low cost. E a questo punto sembra davvero molto complicato che la Juve possa invece mettere le mani su quello che nel 2020 è stato uno dei suoi obiettivi costanti.

