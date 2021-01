Calciomercato Juventus, Messi può firmare: le strade percorribili

Il calciomercato della Juventus vede ogni giorno tanti grandi nomi accostati per il futuro alla casacca bianconera.

Tra i grandi sogni dei tifosi c’è quello di vedere allo Stadium un grande campione come Leo Messi. Ipotesi che ovviamente è molto complicata, ma dall’inizio del 2021 il sogno è alimentato da una possibilità in più. L’asso argentino infatti va verso lo svincolo alla fine della stagione, visto che non ha rinnovato il suo contratto con il Barcellona. Già da ora però può firmare con qualsiasi altra squadra in caso di offerta interessante per il suo futuro.

