Calciomercato Juventus, Alejandro Gomez sarebbe entrato nel mirino della Vecchia Signora. Secondo le ultime indiscrezioni ribadite dalla redazione di Raisport, per l’argentino ci sarebbe l’ipotesi di uno scambio con Bernardeschi.

Calciomercato Juventus Gomez/ Trovano conferme le indiscrezioni rilanciate ieri dalla nostra redazione sul futuro di Alejandro Gomez, che sarebbe entrato nel mirino della Juventus. Sul centrocampista argentino, come confermato da Raisport, i bianconeri starebbero facendo più di un pensierino: Fabio Paratici avrebbe già pronta l’offerta giusta per cambiare le carte in tavola ed aggiudicarsi un calciatore sul quale hanno messo gli occhi tutte le big del nostro campionato.

Dal profilo Twitter dell’esperto di mercato Paganini, infatti, si apprende che la Vecchia Signora, pur di raggiungere Gomez, avrebbe messo sul piatto il cartellino di Federico Bernardeschi, ormai in uscita dal club bianconero. L’esterno italiano è valutato circa 25 milioni di euro dalla Juve: un’offerta sì formulata, richiederebbe un esborso dell’Atalanta di circa 15 milioni di euro, dal momento che il cartellino del capitano orobico si aggira sui 10 milioni di euro.