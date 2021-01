Juventus, Pirlo: “Tante gare importanti, ci sarà spazio per tutti”

La Juventus si prepara per scendere in campo nel primo appuntamento del 2021 che la vedrà domani opposta all’Udinese.

Una partita che non si preannuncia affatto semplice. I friulani hanno bisogno di punti salvezza e possono essere la classica “buccia di banana” sulla quale si può scivolare dopo la pausa natalizia. Pirlo in allenamento ha insistito molto sull’aspetto tattico e ora c’è attesa per capire quali saranno le sue scelte riguardo l’undici titolare. Nel frattempo, come al solito, ha parlato alla vigilia.

