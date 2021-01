Juventus, a fine stagione possibili addii eccellenti

Il 2021 sarà un anno molto importante per la Juventus, che andrà a caccia del suo decimo scudetto consecutivo e della Champions League.

Ma potrebbe essere un anno importante anche per i progetti del club, intenzionato a svecchiare il suo organico, come dimostrano anche le recenti operazioni di mercato fatto. Non solo Kulusevski e Chiesa, ma anche altri: si punterà su ragazzi di prospettiva che possono diventare le colonne della squadra del futuro. Proprio per questo motivo non è da escludere che alla fine della stagione possano esserci tante novità nella rosa bianconera.

