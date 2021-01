Juventus-Udinese streaming: come vedere la diretta su DAZN

Juventus-Udinese streaming: ecco come vederla su DAZN. La squadra di Andrea Pirlo è attesa questa sera dalla sfida contro i friulani di Gotti.

Juventus-Udinese è una partita in calendario per la quindicesima giornata del campionato ed è in programma oggi domenica 3 gennaio alle ore 20.45. Un match davvero tutto da seguire per i tifosi bianconeri, il primo di un gennaio molto intenso. Verrà trasmessa in diretta streaming da DAZN. Telecronaca di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Roberto Cravero. Già dallo scorso anno non è più disponibile su Dazn il mese di prova gratuito e così per chi vorrà vedere la partita sarà indispensabile attivare l’abbonamento mensile al prezzo di 9,99 euro. Il costo mensile del servizio è di 9,99 euro, e non sono previsti costi di attivazione né di disattivazione.

La partita sarà visibile anche su DAZN1, canale visibile per gli abbonati a Dazn anche sulla piattaforma Sky.