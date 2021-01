Pagelle Juventus Udinese e voti: Cr7 salva tutto, Chiesa ok. Danilo male

Voti e pagelle di Juventus Udinese: ecco la valutazione delle prestazioni della gara dello Stadium, terminata per 4-1.

Pagelle Juventus Udinese/ Un match da vincere per la Juve, e i bianconeri non se lo sono fatti ripetere due volte, avendo la meglio per l’Udinese per 4-1 grazie a Cristiano Ronaldo e Chiesa. Nel finale rete di Zaageelar e Dybala. Tre punti importanti per i Campioni d’Italia, che si portano al quinto posto in classifica. Diamo uno sguardo ai voti dei protagonisti.

Pagelle Juventus

Szczesny 6,5: La parata su Lasagna sull’1-0 pesa moltissimo sull’economia del match. Sempre puntuale nelle uscite, dà sicurezza ad un reparto che è apparso privo di certezze, soprattutto nella prima frazione di gioco. Non avrebbe potuto nulla sul colpo di testa di Larsen, stampatosi sulla traversa.