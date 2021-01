Calciomercato Juventus, dalla Turchia arrivano notizie poco confortanti per i tifosi bianconeri. Demiral sembra scontento e potrebbe andarsene

Calciomercato Juventus, dalla Turchia arrivano notizie certamente poco confortanti per i tifosi bianconeri, pare infatti che Demiral non sia particolarmente contento dell’attuale situazione che lo vede poco protagonista in bianconero. Il difensore sembrerebbe lamentare un poco impiego e, dunque, l’ipotesi di una cessione non è così lontana. Molte squadre, stando alle indiscrezioni provenienti da “juventusnews24” sarebbe interessate all’acquisto del turco, fra queste ci sono big del calibro di Real Madrid, Atletico Madrid, Liverpool, Leicester e Tottenham.

Calciomercato Juventus, dalla Turchia: Demiral può andarsene

Sembra infatti che il difensore turco non sia entusiasta del poco impiego avuto fino adesso. Un profilo dalle qualità innegabili nonostante la giovane età. Proprio come De Ligt, Demiral fa parte di quei profili che nonostante l’iniziale acquisto in prospettiva futura sa già fare differenza nel presente. Classe 1998, il difensore turco ha già messo in luce tutte le sue qualità da fuoriclasse. Proprio per questo motivo, nonostante le voci di mercato che insistono per un trasferimento già nella prossima sessione di mercato, la dirigenza bianconera chiude l’ipotesi cessione. Demiral rimarrà quasi certamente in bianconero proprio perché la società ha un piano preciso per lui. Un giocatore che non solo è comodo a Pirlo ma che col tempo potrà diventare indispensabile.