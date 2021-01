Calciomercato Juventus, crescono le ipotesi per l’attacco

Il calciomercato della Juventus è incentrato in questa fase principalmente sull’arrivo a Torino di un nuovo attaccante.

Una punta che abbia determinate caratteristiche fisiche, che accetti il ruolo di vice-Morata e nello stesso tempo sappia farsi trovare pronto quando verrà chiamato inevitabilmente in causa, visti i tanti impegni che attendono i bianconeri. Proprio l’infortunio dello spagnolo, se vogliamo, potrebbe accelerare i tempi delle trattative. Il mese di gennaio ha un calendario fittissimo per i torinesi e serve al più presto l’innesto.

Calciomercato Juventus, Giroud o una soluzione low cost?

Come riporta Sportmediaset, per i bianconeri è davvero il momento di sfogliare la margherita e decidere chi sarà l’innesto in attacco per la seconda parte della stagione. Al campo delle ipotesi si è aggiunto un altro nome importante come quello di Giroud, che si aggiunge ad esempio a quello di un Milik che però pare essere vicino all’Atletico. E non è da escludere che i bianconeri possano optare per una soluzione low cost come quella che porta a Llorente e Pavoletti. Senza dimenticare lo svincolato Pellè, altro centravanti di peso che sembra adatto al gioco di Pirlo.