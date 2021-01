Calciomercato Juventus, Carlo Ancelotti allontana Sami Khedira dall’Everton. Il tedesco sembrava vicino alla nuova avventura in Premier

Calciomercato Juventus, sembrava quasi fatta per Khedira all’Everton. Da tempo le indiscrezioni andavano tutte nella stessa direzione, la Premier League. Il centrocampista tedesco, ormai esubero, della Juventus sarebbe stato pronto alla nuova avventura con la maglia dell’Everton nella finestra di mercato invernale. Una cessione che avrebbe fatto risparmiare ai bianconeri la spesa dello stipendio del giocatore, ancora molto alta visto l’inutilizzo durante tutto il corso dell’annata. Ma pare sia un nulla di fatto, di nuovo. Ad allontanare le sirene di mercato ci ha pensato il mister Carlo Ancelotti che smentisce un possibile approdo di Sami Khedira in Inghilterra.

LEGGI ANCHE>>>Juventus, primo acquisto di gennaio ratificato. Di Marzio: «E’ tutto ok»

Calciomercato Juventus, operazione saltata: c’è l’annuncio

Fuori dal progetto di Pirlo, Sami Khedira è ormai chiaramente indirizzato a trovarsi una nuova squadra. Molte le proposte ma quella che sembrava più concreta fino a ieri, l’Everton pare resterà un miraggio. Ad allontanare le voci su un possibile trasferimento del centrocampista tedesco ci ha pensato lo stesso allenatore italiano Carlo Ancelotti. Ecco le parole di sir Carlo a proposito del mercato e del possibile approdo del centrocampista classe 1987 in Inghilterra: “Khedira all’Everton? No, no. In questo momento abbiamo una rosa competitiva”. L’intervista ad Ancelotti a ‘Radio Anch’io Sport’ chiude definitivamente le porte, almeno all’Everton. Khedira non vestirà la maglia dei toffees, almeno non in questa sessione di mercato invernale.