Juventus, Alex Sandro positivo: ora c’è apprensione

La Juventus in serata ha scoperto la positività di Alex Sandro al Coronavirus. Una brutta tegola per una squadra che deve tornare a fare i conti con la pandemia.

Il calciatore brasiliano ha avuto leggeri sintomi e il tampone ha dato esito positivo. Subito è scattato per lui l’isolamento, con la speranza ovviamente che tutto passi al più presto e che il giocatore possa tornare al più presto in campo. Sicuramente contro il Milan, nel big match della prossima giornata, non sarà a disposizione.

Juventus, si temono altre positività in gruppo

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la positività di Alex Sandro sicuramente crea un po’ di apprensione in casa bianconera. Il calciatore ha infatti giocato ieri contro l’Udinese ed è stato a stretto contatto con i compagni. Previsti dunque tamponi ora per tutti nelle prossime ore. Eventuali nuove positività all’interno del gruppo squadra metterebbero senz’altro in affanno il tecnico in questo mese di gennaio, considerato che in campionato la Juve dovrà affrontare nell’ordine Milan, Sassuolo e Inter. Senza dimenticare poi l’impegno in Supercoppa Italiana contro il Napoli e in Coppa Italia contro il Genoa.