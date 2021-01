Juventus, contro il Milan Pirlo valuta cambiamenti

Archiviata la vittoria ottenuta a spese dell’Udinese, adesso la Juventus si concentra sulla prossima partita contro il Milan.

Un match molto importante. Non una sfida scudetto, ma sicuramente un bivio della stagione per entrambe le squadre. I rossoneri stanno disputando una stagione incredibile. Giocano molto bene e sono meritatamente al comando della graduatoria. E non sta pesando nemmeno l’assenza di Ibrahimovic. Servirà insomma una partita perfetta se si vorranno portare a casa i tre punti. Ma la fiducia del gruppo bianconero è in aumento dopo la bella prestazione offerta ieri sera.

Juventus, Pirlo vuole rilanciare Rabiot e Chiellini

Come riporta anche Tuttosport, per la partita contro il Milan Pirlo potrebbe optare per dei cambiamenti. Il primo potrebbe essere in mezzo al campo. Rabiot infatti è a disposizione e dovrebbe scendere in campo dall’inizio al posto di uno tra McKennie e Bentancur. Ma novità potrebbero esserci anche in difesa. Con il tecnico che pare intenzionato a giocarsi la carta dell’esperienza di Chiellini in un match così decisivo. Uno tra Bonucci e De Ligt rimarrà fuori? In attacco invece non c’è Morata, per cui giocherà sicuramente Dybala.