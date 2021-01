Calciomercato Juventus, bianconeri su Donnarumma. Il portierone rossonero è in scadenza e potrebbe diventare l’obiettivo per giugno

Calciomercato Juventus, un big rossonero va in scadenza. Donnarumma è il portiere italiano che in questo momento, nonostante la giovanissima età, si candida per essere l’erede designato di Gigi Buffon. Qualità ma sopratutto grande leadership: è innegabile che fra i pali il portiere rossonero, almeno della sua età, non ha rivali. Un obiettivo che da tempo la dirigenza bianconera segue da molto vicino. Il procuratore del giocatore è Mino Raiola, sempre più vicino ai bianconeri dopo l’ultima grande operazione dell’affare De Ligt. Come sappiamo Gigio è in scadenza ed è innegabile che i bianconeri saranno la squadra in polpe per assicurarsi un fuoriclasse del ruolo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, cercasi attaccante: tutte le alternative per Pirlo

Calciomercato Juventus, Donnarumma in scadenza: bianconeri in pole

Il rinnovo del portiere in casa rossonera non è ancora arrivato. Salvo clamorosi colpi di scena, il portiere classe 1999 dovrebbe prolungare con i rossoneri almeno per altre quattro stagioni, con uno stipendio di 8 milioni di euro all’anno. Inutile quindi ribadire che le volontà dello stesso giocatore e del suo entourage sono quelle di continuare a Milano, soprattutto in vista della già rinascita del Milan in campionato, che sembra ritornata ai fasti di un tempo. Ma come sappiamo nel mercato tutto può accadere. La Juventus pertanto rimane alla finestra. Paratici non ha mai smesso di seguirlo e lo vorrebbe come prossimo leader dei pali, il sostituto ideale di Gigi Buffon sia per la nazionalità, i bianconeri hanno sempre avuto tradizione di portieri nazionali e sia per qualità tecniche.