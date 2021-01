Calciomercato Juventus, il tecnico non esclude la partenza

Il calciomercato della Juventus è ormai aperto e la priorità del club bianconero sembra essere quella di un nuovo attaccante.

Una pedina in avanti che abbia caratteristiche diverse da quelle dei giocatori attualmente in organico. E che nello stesso tempo sia consapevole di doversi farsi trovare pronto ogni qualvolta sia chiamato in causa. Un bomber d’esperienza, probabilmente. Ed è anche per questo motivo che tra i nomi circolati negli ultimi giorni si è aggiunto quello di Fabio Quagliarella, 38enne attaccante della Sampdoria. Calciatore che si avvia al finale di una carriera che gli ha regalato grandi soddisfazioni.

