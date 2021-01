Juventus, c’è un altro giocatore positivo al Covid

Non arrivano buone notizie in casa Juventus alla vigilia del match di campionato molto importante di domani contro il Milan.

Nella giornata di ieri è risultato positivo al Covid Alex Sandro e c’è grande apprensione in casa bianconera per capire se ci sono altri giocatori contagiati. Purtroppo alla lista si è aggiunto poco fa un altro elemento della squadra allenata da Andrea Pirlo. Che dunque non sarà a disposizione per la partita di domani sera contro il Milan.

