Milan Juventus rinviata? Pericolo Covid, la decisione dell’Asl

Attesa a stretto giro di posta la decisione dell’Asl di Torino, che potrebbe decidere di non far partire la Juventus alla volta di Milan

Milan Juventus rinvio/ Il big match della quindicesima giornata di Serie A tra Milan e Juventus potrebbe clamorosamente non disputarsi. Nelle ultime 24 ore, infatti, ben 2 giocatori della rosa di Andrea Pirlo sono stati colpiti dal Covid: si tratta di Danilo e di Cuadrado, che potrebbero dire addio alle possibilità di prendere parte alla gara contro i rossoneri di Stefano Pioli. Il condizionale è d’obbligo, anche perché la possibile formazione di un focolaio potrebbe portare l’Asl di Torino ad impedire la partenza della squadra.

A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Torino. Analizziamo le sue parole: “La Juventus ci ha fornito informazioni in merito alla positività al COVID di due giocatori. Per uno ( Danilo) la segnalazione è avvenuta lunedi 4 gennaio, e per il secondo martedì 5. Ora come ora non possediamo alcune elemento per affermare con certezza che si sia formato un focolaio all’interno della squadra, perché non sappiamo come sia avvenuto il contagio. In ogni caso, non possiamo stabilire noi se far giocare la partita o meno.”