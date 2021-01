Quagliarella alla Juventus, calciomercato: le novità sulla trattativa

Calciomercato Juventus, nelle ultime ore è tornato prepotentemente in auge il nome di Fabio Quagliarella. Ecco le novità

Calciomercato Juventus/ La ricerca di un vice Morata continua incessantemente in casa Juventus, dove Fabio Paratici sta vagliando una serie di profili in vista di un rinforzo nel mercato di riparazione. Tanti sono i nomi sul taccuino del dirigente bianconero: l’ultimo accostato alla Vecchia Signora, in ordine di tempo, è Fabio Quagliarella, in quello che potrebbe configurarsi alla stregua di un clamoroso ritorno. Il bomber nativo di Castellammare di Stabia, infatti, sarebbe un profilo gradito ad Andrea Pirlo, desideroso di nuove soluzioni in un reparto che fino a questo momento non può prescindere dalla grande forma realizzativa di Ronaldo e Morata.

Secondo quanto riferito dall’edizione di Sky Sport, però, al momento la Juve non avrebbe fatto alcuna proposta ufficiale alla Sampdoria, limitandosi a qualche sondaggio informale con l’entourage del calciatore. I blucerchiati, d’altronde, continuano a richiedere un piccolo indennizzo, e mal tollererebbero l’idea di privarsi del loro giocatore più rappresentativa a stagione in corso. Quello del campano, come già accennato in precedenza, è soltanto il profilo di un possibile candidato: i Campioni d’Italia infatti hanno preso informazioni anche per Giroud e Llorente, tra gli altri.