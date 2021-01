Quagliarella è il nome nuovo per l’attacco della Juventus

By

Nel novero degli attaccanti cercati della Juventus c’è anche Fabio Quagliarella, centravanti della Sampdoria già transitato allo Stadium.

Galliani diceva che certi amori fanno dei giri lunghissimi e poi si ritrovano. Magari l’ultimo giorno di mercato. Allora le parole di Paratici iniziano ad avere senso compiuto. Quando domenica sera ha detto che la Juventus vuole bene a chi ha già giocato in bianconero si riferiva chiaramente a Llorente. I più ottimisti, ma fuori dal mondo, hanno pensato a Pogba. I più intelligenti hanno collegato la pista al nome di Fabio Quagliarella. Sì, il bomber della Sampdoria è stato cercato dai bianconeri per colmare il vuoto in attacco.

Quagliarella torna alla Juventus?