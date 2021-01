Calciomercato Juventus, Paratici intervistato nel pre partita: c’è una novità

Calciomercato Juventus, Paratici intervenuto ai microfoni di Sky ha parlato nel pre partita di Milan Juventus

Calciomercato Juventus, il direttore sportivo Fabio Paratici ha parlato nel pre partita di Milan Juventus. La prima domanda dagli studi Sky è stata sul mercato e gli eventuali rinforzi, Paratici senza sbilanciarsi troppo ha detto: “La Juventus ha un ottima rosa, per adesso stiamo bene così”.

Poi si è parlato di un eventuale nuovo attaccante e se la possibilità di Quagliarella come nuovo attaccante, Paratici ha risposto: “A Fabio gli vogliamo molto bene, ci conosciamo da tantissimo tempo. Il mercato è in un momento difficile ma noi riteniamo di avere una rosa competitiva, giochiamo e non ci pensiamo ma partita dopo partire guarderemo se ci sarà la necessità di intervenire sul mercato”.

LEGGI ANCHE>>>Milan Juventus Diretta Live, seguite con noi il match di Serie A