Calciomercato Juventus, Ramos ha preso una decisione

Il calciomercato della Juventus come sempre non è solo incentrato sul presente ma volge inevitabilmente uno sguardo anche al futuro.

Mai come in questo 2021 ci sono tanti calciatori che fanno gola ai grandi club d’Europa, bianconeri compresi, perché a giugno (salvo rinnovi) saranno parametri zero, ovvero si potranno ingaggiare senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Da Messi a Depay, tanti campioni in odore di trasferimento. E tra questi c’è anche il difensore del Real Madrid Sergio Ramos. Senza ombra di dubbio uno dei migliori difensori centrali del mondo.

