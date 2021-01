Milan-Juventus: le probabili formazioni. Sale Demiral, Theo c’è

Per le probabili formazioni di Milan-Juventus salgono le quotiazioni di Demiral, mentre tra i rossoneri ballottaggio tra Diaz-Castillejo.

Quella di stasera sarà la seconda sfida in Serie A tra Milan-Juventus all’Epifania. In quella del 1999 regnò l’equilibrio con l’1-1 (in rete Albertini e Fonseca) tra Zaccheroni e Lippi. Purtroppo salterà la sfida la sfida tra i due difensori che hanno fornito il maggior numero di assist in questa stagione tra le squadre di Serie A in tutte le competizioni: Juan Cuadrado (8) e Theo Hernandez (5). Il terzino bianconero, infatti, salterà il big-match a causa della positività al Covid-19. Il francese, invece, ha scontato il turno di squalifica e sarà presente.

