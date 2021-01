Milan Juventus, Pirlo: “Scudetto? Vi dico la mia, su Rabiot…”

Dichiarazioni di Pirlo ai microfoni di Sky dopo Milan Juventus

Pirlo Milan Juventus/ Ai microfoni di Sky, Andrea Pirlo ha analizzato la gara che ha visto la sua squadra espugnare San Siro per 3-1: “Una vittoria che dà morale, sicuramente. Siamo riusciti a fare la partita che volevamo per larghi tratti del match, soffrendo quando c’era da soffrire. Rabiot aveva tanta voglia di fare e si è visto: dopo due giornate di squalifica ha dimostrato di essere in forma. Dybala non stava bene, ha avuto un attacco influenzale, ma nonostante questo ha fatto bene.

Su Chiesa: “L’idea tattica era quella di utilizzare un calciatore che tenesse impegnato Theo e Fede ci è riuscito molto bene. Un plauso a tutti i ragazzi”