Calciomercato Juventus, si attende la mossa del bomber

Il calciomercato della Juventus continua ad essere incandescente sopratutto per quanto riguarda l’arrivo di un nuovo attaccante.

E’ quello offensivo il reparto che la dirigenza bianconera vuole rinforzare in questo mese e per questo motivo sono tanti i nomi che vengono quotidianamente accostati al club torinese. Da Llorente a Quagliarella, da Depay a Pellè, sono tante le possibili opzioni. Con un nome che però sembra stuzzicare più di tutti.

Calciomercato Juventus, si resta vigili su Milik

Come riporta Tuttosport, la Juventus segue con particolare attenzione la vicenda legata a Milik. E’ il polacco il profilo che intriga di più, e questo ovviamente non solo per le sue qualità tecniche, ma anche in base a quelle anagrafiche. Ha solo 26 anni e una carriera ancora lunga davanti. Tuttavia i bianconeri non spenderanno a gennaio i 15 milioni di euro richiesti dal Napoli. Così come non lo faranno Marsiglia, Atletico Madrid e neppure la Roma, ovvero le altre squadre che paiono essere maggiormente interessate al calciatore che si libererà a giugno. E che dunque potrebbe essere ingaggiato a parametro zero. Si attende insomma l’eventuale mossa del giocatore, intenzionato a cambiare aria già a gennaio per non perdere la maglia della nazionale polacca.