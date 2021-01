Calciomercato Juventus, è spuntata una nuova ipotesi per l’attacco. Trattasi di Shomurodov del Genoa. Contatti in corso.

Calciomercato Juventus, un nuovo nome per l’attacco. I bianconeri sono alla caccia di un nuovo interprete nel ruolo dell’attacco. Molti sono già i profili sondati, ma poche – ancora – le certezze. Stando alle ultime indiscrezioni la dirigenza bianconera era molto vicina a chiudere per Quagliarella ma l’attaccante italiano voleva un contratto più lungo rispetto ai sei mesi che, invece, vorrebbe la Juventus. La situazione sembra essersi arenata e allora la dirigenza con Paratici sembra in prima linea, si sta guardando altrove. ‘Calciomercato.it‘ ha lanciato una nuova bomba sul possibile nuovo nome, trattasi di Shomurodov del Genoa. Contatti in corso con Preziosi.

Calciomercato Juventus, nuovo nome per l’attacco: contatti continui

L’ultima occasione potrebbe arrivare dalla Serie A, dal Genoa. Come riporta ‘Tuttosport’, oltre che del possibile ritorno anticipato a Torino di Luca Pellegrini si sarebbe parlato anche di Eldor Shomurodov con il Genoa. I bianconeri sono pronti a chiudere per un nuovo attaccante e starebbero valutando tutte le possibili occasioni in giro per l’Europa. L’obiettivo di gennaio, infatti, è non spendere cifre ingenti per non gravare sul bilancio già messo a dura prova dalla crisi economica che ha investito anche il mondo del calcio post e durante la pandemia del Covid-19.