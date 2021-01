Juventus, De Ligt positivo al Coronavirus: le sue condizioni

Aumentano le positività in casa bianconera al Covid 19, dopo i recenti casi di Alex Sandro e Cuadrado

Juventus De Ligt/ Pessime notizie in casa bianconera. Dal risultato dell’ultimo tampone effettuato, è emersa la positività al Covid 19 di De Ligt, che quindi non potrà disputare la gara di domenica contro il Sassuolo. Piove sul bagnano dalle parti di Torino, anche perché da alcuni giorni Pirlo ha dovuto fare a meno anche di Cuadrado e di Alex Sandro, entrambi, come De Ligt, risultati positivi all’ultimo tampone effettuato.

Il centrale ex Ajax aveva dimostrato una condizione fisica invidiabile, rivelandosi un vero e proprio punto di riferimento per i compagni, più di Leonardo Bonucci. Anche contro il Milan a San Siro, infatti, l’assistito di Mino Raiola ha dato prova delle sue abilità, non disdegnando affatto al cospetto degli attaccanti di Stefano Pioli, che hanno dato filo da torcere a tutte le retroguardie del campionato di Serie A.