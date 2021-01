Juventus-Sassuolo: le probabili formazioni. Gioca Demiral dal 1′

By

Juventus-Sassuolo è il secondo dei tre match di campionato molto ostici per la formazione di Andrea Pirlo. Ecco quali sono le probabili formazioni.

La partita di San Siro ha visto una squadra ancora non al top, anche perché il Milan nel primo tempo non ha demeritato. Questo nonostante avesse assenze pesantissime e i bianconeri avessero un undici più rodato e pronto. Ecco perché, vittoria a parte, c’è poco da essere contenti dalla partita di mercoledì sera. Juventus-Sassuolo di domenica pomeriggio, invece, sarà un test decisamente più probante. Il collettivo di De Zerbi è sbarazzino, pericoloso, e in continuazione crea occasioni da rete. La Vecchia Signora soffre squadre così, specialmente quando ha esigenze di classifica. Un ko metterebbe il punto sulla corsa scudetto e complicherebbe quella alla qualificazione alla Champions League.

