Juventus, contro il Sassuolo un intero reparto in dubbio

La Juventus è pronta per l’impegno che domani sera la vedrà opposta all’ambizioso Sassuolo di De Zerbi.

Allo Stadium un impegno da non prendere assolutamente sottogambe, considerato che i neroverdi giocano un calcio arioso e divertente, oltre che redditizio. Un avversario da non sottovalutare se si vorranno portare a casa tre punti utili per continuare a rincorrere il primo posto. Pirlo in conferenza stampa ha dato delle indicazioni riguardo la disponibilità di alcuni giocatori. Ecco insomma quali potrebbero essere gli undici da opporre ai neroverdi, considerando che Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt sono fuori poiché positivi.

LEGGI ANCHE –>Milik, la verità sul centravanti promesso alla Juve