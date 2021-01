Juventus, Pirlo annuncia un possibile ritorno

La Juventus viaggia spedita verso il prossimo impegno di campionato. Domani i bianconeri se la vedranno con il Sassuolo.

Un’altra partita da vincere per avvicinarsi sempre più alla vetta della graduatoria. Ma di fronte ci si troverà una formazione agguerrita, che gioca un ottimo calcio e che soprattutto in avanti ha calciatori veloci e tecnici. Insomma, guai a distrarsi. Formazione ancora da decidere, anche se in conferenza stampa Pirlo ha dato alcune indicazioni.

