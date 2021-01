Calciomercato Juventus, il grande ritorno di Mario Mandzukic

Mario Mandzukic pronto a rimettere gli scarpini e tornare a fare gol come ha sempre fatto. Il centravanti ex Juventus ha scelto la sua destinazione.

Mario Mandzukic ha rescisso da mesi con il club qatariota dell’Al Duhail ed è ovviamente finito nel mirino di mezza Europa. Il suo valore è indiscusso e la Juventus continua a monitorare la cosa. Sarebbe intervenuta solo in un caso: se si fossero fatti vivi da Milano, sponda nerazzurra. Antonio Conte lo stima, Marotta invece lo ama e (forse) avrebbe fatto un’offerta per portarlo ad Appiano Gentile. Ma non è riuscito a cedere come previsto e quindi è rimasto lontano dal croato. Nelle ultime ore, tuttavia, si è sparsa la voce di un contatto con Paratici. Ma è intervenuto il suo entourage smentendo. Perché? Perché la destinazione sembra un’altra

A dare un aggiornamento a riguardo lo ha dato il portale Calciomercatonews.com. Il prossimo club dell’ex Juventus, infatti, potrebbe essere il Besiktas. La dirigenza turca sta spingendo per tesserare il centravanti che, dopo soli sei mesi in Qatar, può tornare in Europa. Il club bianconero ci aveva già provato in estate senza esito. Al guerriero, però, non è passata la voglia di combattere. beato chi potrà goderselo ancora.