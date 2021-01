Nantes, sì all’affare con la Juventus. Paratici prende un altro giovane di talento

Paratici sta cercando di stringere per Abdulaye Dabo. Juventus e Nantes stanno definendo un’operazione sulla base di un prestito.

La Juventus continua a guardare al futuro e a portare avanti un percorso di rinnovamento totale che non potrà non tenere conto del salto in avanti. I bianconeri stanno compiendo una serie di operazioni finalizzate a cambiare completamente volto alla rosa. La BBC è già tramontata, lo scudetto sembra utopia, ma il futuro è tutto da scrivere. In questa ottica è da leggere l’affare che Fabio Paratici sta portando avanti con il Nantes. Abdulaye Dabo, stando a quanto riportato da SkySport, è vicino al prestito con la Vecchia Signora.

Nantes e Juventus, sinergia per Dabo

Il classe 2001 è unu’ala sinistra e Paratici è vicino alla chiusura dell’accordo.Il giocatore dovrebbe aggregarsi alla formazione Under 23, con il sicuro obiettivo di valutare poi una possibile permanenza in bianconero. Dabo già negli anni scorsi era stato accostato alla Juventus, sin dai tempi in cui ad affiancare Paratici c’era Marotta. Era il 2017 e Dabo, adesso quasi 20enne, aveva poco più di 16 anni anni al Nantes. Un profilo che, insomma, negli anni non ha smesso di affascinare la Vecchia Signora.