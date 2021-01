Il calciomercato della Juventus non è solo improntato al presente ma anche inevitabilmente al futuro, alle prossime stagioni.

Se c’è un reparto nel quale si continua a cercare una pedina con qualità nei piedi è la linea mediana. E gli obiettivi della dirigenza bianconera sembrano essere abbastanza chiari. Tra questi c’è anche Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo che si sta mettendo sempre più in mostra tanto da essere ormai un giocatore importante anche per la nazionale di Mancini.

Calciomercato Juventus, l’interesse per Locatelli rimane vivo

Stefano Castelnovo, agente del calciatore, ai microfoni di Tuttosport ha rivelato come in passato “c’è stato un forte interesse da parte della Juventus, ma poi non si è trovato un accordo tra le due società”. Tuttavia Locatelli continua a rimanere un obiettivo della dirigenza bianconera. “Manuel è stato bravissimo a ripartire alla grande con il Sassuolo. Con gli stessi atteggiamenti, il medesimo spirito e la solita determinazione. Non era scontato. Sono contento che sia stato premiato con la chiamata in Nazionale. E poi con la Juventus è ancora tutto aperto: magari la prossima estate saremo più fortunati” ha detto.