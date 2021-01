Juventus-Sassuolo lo vedrà come sicuro protagonista perché sarà lui ad essere al fianco di Cristiano Ronaldo in attacco.

Stiamo parlando ovviamente di Paulo Dybala, che partita dopo partita sembra stia ritrovando lo smalto dei giorni migliori. L’argentino giocherà il suo terzo match consecutivo da titolare, mettendo al servizio di Pirlo e dei suoi compagni la sua infinita qualità. Sintetizzata ad esempio nel colpo di tacco che ha portato al gol di Chiesa contro il Milan. A tenere banco tra i tifosi è però anche la situazione legata al suo contratto, che scadrà a giugno 2022.

Juventus, l’agente di Dybala in Italia nelle prossime settimane

La Juventus ha sempre dimostrato di avere grande fiducia nelle qualità di Dybala ma per adesso non è stato trovato alcun accordo per andare avanti insieme. Come riporta Il Corriere dello Sport, la dirigenza bianconera spera di trovarlo il prima possibile e tra gennaio e febbraio tornerà in Italia anche l’agente del calciatore, Jorge Antun. Con il quale ci si incontrerà per far decollare la trattativa e legare l’attaccante argentino ai bianconeri anche per i prossimi anni.