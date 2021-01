Juventus, Dybala ko: ecco quando può rientrare

La Juventus purtroppo ha perso Paulo Dybala a causa di un infortunio rimediato dal calciatore argentino contro il Sassuolo.

Come si legge sul sito bianconero, l’attaccante è stato sottoposto presso il J|medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro con tempi di recupero di circa 15-20 giorni. Una assenza sicuramente pesante per Andrea Pirlo in questa fase della stagione, visti i tanti impegni ravvicinati. Anche per questo la dirigenza sta cercando una nuova pedina in avanti al più presto.

